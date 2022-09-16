Мастурбация в душе струей воды

Ванная – отличное место для мастурбации. Можно уединиться, усилить напор воды, чтобы заглушить звуки, и предаться сладостным забавам. Мастурбировать будет удобно как в самой ванной, так и в душевой кабинке. Главное – соблюдать важные правила, чтобы обеспечить себе безопасность и получить желанное сексуальное удовольствие.

Безопасная мастурбация струей воды

Атмосфера в ванной, несомненно, комфортная – за счет тепла, журчания воды и уединения. Но вот обстановка может способствовать получению травмы. Если забыть обо всем под воздействием страсти, балансируя на скользком дне ванной, можно неудачно упасть и в лучшем случае получить легкие ушибы, в худшем – сломать руку или ногу.

Чтобы не рисковать своим здоровьем, следует минимизировать вероятность травмирования. Для этого нужно постелить на дно ванной или душевой кабины противоскользящий коврик. Если такого коврика нет, можно взять обычное полотенце, но тогда желательно мастурбировать сидя или полулежа.

Интимная смазка

Обязательно нужно прихватить с собой в ванную тюбик качественного лубриканта. Но лучше всегда держать в шкафчике над раковиной один или несколько флаконов с интимной смазкой для половых органов. Средство нужно нанести на половые органы перед эротической стимуляцией – тогда ощущения от мастурбации станут ярче, а дискомфорта от трения не появится.

А вот заменять лубрикант на жидкое мыло или гель для душа крайне не рекомендуется. Дело в том, что эти средства предназначаются исключительно для внешнего воздействия, поэтому могут спровоцировать раздражение на слизистой, если попадут внутрь тела. К тому же мыльная пена, проникнув во влагалище, понизит его PH, и тогда увеличится риск инфицирования мочеполовой системы.

Секс-игрушки

Некоторые девушки любят мастурбировать душем, направляя мощный поток воды на клитор. Но не у всех получается кончить от такого необычного воздействия. Чтобы гарантированно достичь оргазма от мастурбации в ванной, стоит использовать возбуждающие девайсы из секс-шопа.

Главное – выбрать водонепроницаемые модели, которым не страшна повышенная влажность.

Фаллоимитатор – отличный вариант для тех, кто любит получать вагинальные оргазмы. Если хочется двойного удовольствия, стоит выбрать анально-вагинальный фаллоимитатор, с которым ощущения от сексуальной стимуляции будут невероятно насыщенными.

– отличный вариант для тех, кто любит получать вагинальные оргазмы. Если хочется двойного удовольствия, стоит выбрать анально-вагинальный фаллоимитатор, с которым ощущения от сексуальной стимуляции будут невероятно насыщенными. Вибратор . Чтобы кончить быстро и максимально ярко, стоит остановить выбор на устройстве с функцией вибрации. Если от классического вагинального проникновения оргазма достигнуть не получается, подойдет вибратор-кролик – девайс состоит из фаллоса и дополнительного отростка для активной стимуляции клитора.

. Чтобы кончить быстро и максимально ярко, стоит остановить выбор на устройстве с функцией вибрации. Если от классического вагинального проникновения оргазма достигнуть не получается, подойдет вибратор-кролик – девайс состоит из фаллоса и дополнительного отростка для активной стимуляции клитора. Мини-вибратор – миниатюрная штучка отлично подходит для нежного воздействия на соски и клитор. Однако в разгоряченном состоянии можно случайно выронить девайс, поэтому лучше выбрать модель в форме кольца, которое прочно фиксируется на пальце.

– миниатюрная штучка отлично подходит для нежного воздействия на соски и клитор. Однако в разгоряченном состоянии можно случайно выронить девайс, поэтому лучше выбрать модель в форме кольца, которое прочно фиксируется на пальце. Анальная пробка или анальный вибратор – замечательный выбор для любительниц анального секса. На девайс следует нанести побольше интимной смазки, а затем приступить к сладостной анальной стимуляции. Лубрикант желательно выбрать густой, чтобы обеспечить отсутствие болезненных ощущений.

– замечательный выбор для любительниц анального секса. На девайс следует нанести побольше интимной смазки, а затем приступить к сладостной анальной стимуляции. Лубрикант желательно выбрать густой, чтобы обеспечить отсутствие болезненных ощущений. Вагинальные шарики. Если хочется укрепить мышцы влагалища, то упражнения Кегеля необходимо выполнять каждый день. Удобнее всего это делать, лежа или сидя в теплой ванной. Чтобы не просто получить пользу, а еще и насладиться сексуальными переживаниями, нужно выбрать шарики с виброэффектом.

С силиконовыми секс-игрушками нельзя применять лубрикант на силиконовой основе, так как это может привести к повреждению материала. Придется остановить выбор на водной смазке, хоть такое средство и быстро смывается водой. Так что желательно взять тюбик побольше.

Удобные позы для мастурбации душем

В ванной нужно быть предельно осторожной, чтобы ненароком не поскользнуться. Необязательно мастурбировать, лежа в воде – можно сначала достичь оргазма, а уже затем расслабиться в горячей ванной. Интересный способ сладко кончить – закрепить на полу или стене фаллоимитатор на присоске. На фаллос нужно просто насаживаться сверху или сбоку, приближаясь к бурному оргазму.

Еще отличный вариант – забраться в ванну и комфортно лечь на спину. Ноги нужно слегка раздвинуть. В такой позе удобно ласкать клитор пальцами или любой компактной секс-игрушкой. При желании ноги можно забросить на бортики ванны, но тогда не стоит наполнять ванну водой.

Поза догги-стайл тоже подходит. Одной рукой можно облокотиться о бортик, а другой стимулировать клитор и точку G. Кстати, для воздействия на точку G идеально подходит вибратор с наклоненным кончиком. Фаллос нужно погрузить во влагалище и запустить вибрацию – возбуждение нарастает очень быстро и выльется в фантастически приятную кульминацию.

Эксперименты мастурбации водой из порно видео

Ванная – прекрасное место для одиночных сексуальных экспериментов. Можно без спешки попробовать стимуляцию различных эрогенных точек на теле и практическим путем определить самые возбуждающие виды ласк. На женском теле много чувствительных зон, но про некоторые из них часто забывают.

Некоторые девушки способны кончать от нежного воздействия на соски. Чтобы повысить чувствительность сосков, нужно почаще ласкать их – лучше всего делать это вибро девайсами. Анальная зона также может стать источником блаженства, но для этого необходимо разбудить спящие эрогенные зоны в этой области. Для стимуляции ануса создаются такие секс-игрушки, как анальные бусы, анальный вибратор и плаги разных размеров.

Если есть опасения, что кто-то из домашних услышит стоны и догадается о происходящем в ванной, стоит включить погромче музыку. А чтобы создать возбуждающую атмосферу, можно зажечь ароматическую свечу и наполнить ванну пушистой пеной. По окончании приятной процедуры важно не забыть убрать в надежное место секс-игрушки и флакончики с интимной смазкой.