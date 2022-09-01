Признаться ли в измене своему парню?

Вопрос, который может мучить вас бесконечно, который способен разрушить или укрепить отношения: признаться ли в измене своему мужу? В первую очередь следует привести свои мысли и растрепанные чувства в порядок. Не стоит обращаться за советом к подругам, они могут проболтаться раньше вас. И тогда придется долго восстанавливать потерянное доверие. Ваша личная жизнь не касается подруг и их примеры никак не могут быть спасительными для вас.

Признаваться или нет зависит только от мотивов вашего поступка. Если вы давно не любите своего супруга и просто не знаете, как поставить точку в отношениях, то вам придется озвучить факт измены. Возможно именно это признание и расставит все точки на i. Учитывайте чувства мужчины.

Решившись на столь откровенный разговор, не стоит закатывать истерику, рыдать и вымаливать прощение. Но и накидываться на своего партнера с обвинениями тоже не нужно. Будьте благоразумны и готовы выслушать в свой адрес много «лестных» слов. В конечном итоге результат вашего диалога будет зависть не только от воспитанности супруга, но и от вашего поведения в момент беседы.

Перед тем как решиться на столь ответственный шаг, задайте себе вопрос: для чего вы хотите ему признаться? Искренность, о которой вы когда-то давно условились? Оценит ли он ваше признание? Ведь чтобы честно рассказать о случившемся, нужно набраться немало смелости. И далеко не все понимают, что откровенное признание дорогого стоит. Но не стоит переоценивать этот жест.

Что делать если изменила парню

Не думайте, будто признаваясь в измене, вы совершаете благородный поступок. Вы поступили безнравственно и подло по отношению к тому, кто с вами сочетался законными узами брака. И как вы потом будете вести себя, видя, как страдает ваш любимый человек?

Если вами движет страх, что рано или поздно все станет известно и потом будет еще хуже, то вы выбрали не лучший вариант. Из-за боязни многие принимают неверные решения. Разберитесь в том, чего на самом деле вы боитесь. Но пускать дело на самотек также ни в коем случае нельзя.

Если же вы приняли решение молчать, то держите свой секрет при себе, никому не разбалтывая его. Насколько дороги вам ваши отношения? И собираетесь ли вы изменять своему супругу дальше?

Учтите, что такой поступок мужчины не прощают. Ведь в обществе принято с насмешкой относиться к рогоносцам. Тогда как женщин, живущих с изменниками, по большому счету жалеют. Думаете ваш муж будет благодарен вам за то, что над ним насмехаются? Лучше вообще не изменять. Так и ваша совесть будет чиста и упрекнуть вас будет не за что.