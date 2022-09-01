Признаться ли в измене своему парню?

Признаваться ли в измене своему парню?
~ Настя Воронина

Вопрос, который может мучить вас бесконечно, который способен разрушить или укрепить отношения: признаться ли в измене своему мужу? В первую очередь следует привести свои мысли и растрепанные чувства в порядок. Не стоит обращаться за советом к подругам, они могут проболтаться раньше вас. И тогда придется долго восстанавливать потерянное доверие. Ваша личная жизнь не касается подруг и их примеры никак не могут быть спасительными для вас.

Признаваться или нет зависит только от мотивов вашего поступка. Если вы давно не любите своего супруга и просто не знаете, как поставить точку в отношениях, то вам придется озвучить факт измены. Возможно именно это признание и расставит все точки на i. Учитывайте чувства мужчины.

Решившись на столь откровенный разговор, не стоит закатывать истерику, рыдать и вымаливать прощение. Но и накидываться на своего партнера с обвинениями тоже не нужно. Будьте благоразумны и готовы выслушать в свой адрес много «лестных» слов. В конечном итоге результат вашего диалога будет зависть не только от воспитанности супруга, но и от вашего поведения в момент беседы.

Перед тем как решиться на столь ответственный шаг, задайте себе вопрос: для чего вы хотите ему признаться? Искренность, о которой вы когда-то давно условились? Оценит ли он ваше признание? Ведь чтобы честно рассказать о случившемся, нужно набраться немало смелости. И далеко не все понимают, что откровенное признание дорогого стоит. Но не стоит переоценивать этот жест.

Что делать если изменила парню которого люблю

Что делать если изменила парню

Не думайте, будто признаваясь в измене, вы совершаете благородный поступок. Вы поступили безнравственно и подло по отношению к тому, кто с вами сочетался законными узами брака. И как вы потом будете вести себя, видя, как страдает ваш любимый человек?

Если вами движет страх, что рано или поздно все станет известно и потом будет еще хуже, то вы выбрали не лучший вариант. Из-за боязни многие принимают неверные решения. Разберитесь в том, чего на самом деле вы боитесь. Но пускать дело на самотек также ни в коем случае нельзя.

Если же вы приняли решение молчать, то держите свой секрет при себе, никому не разбалтывая его. Насколько дороги вам ваши отношения? И собираетесь ли вы изменять своему супругу дальше?

Учтите, что такой поступок мужчины не прощают. Ведь в обществе принято с насмешкой относиться к рогоносцам. Тогда как женщин, живущих с изменниками, по большому счету жалеют. Думаете ваш муж будет благодарен вам за то, что над ним насмехаются? Лучше вообще не изменять. Так и ваша совесть будет чиста и упрекнуть вас будет не за что.

Опубликовано Настя Воронина

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